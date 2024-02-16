Сирський показав фото з лікарні і розбурхав мережу: що сталося

Головнокомандувач провідав журналіста у лікарні

16 лютого Сирський завітав до журналіста у лікарню, де той проходить реабілітацію. Нагадаємо, що 17 січня журналіст Дмитро Євчин і оператор Микита Ісайко висвітлювали події на передовій у районі Роботиного Запорізької області. Унаслідок мінометного обстрілу Дмитро зазнав осколкового поранення в ногу.

Після того, як пораненому журналісту надали першу допомогу українські бойові медики разом з оператором, його евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а звідти перевезли до лікарні в Запоріжжі. Зараз життю Дмитра нічого не загрожує, він перебуває на лікуванні і реабілітації у Києві.

"Подякував Дмитрові за його важливу журналістську роботу і громадянську відвагу та побажав йому швидкого одужання", - написав Головнокомандувач.

Головнокомандувач Сирський відвідав пораненого журналіста Дмитра Євчина у лікарні (фото: Facebook/Олександр Сирський)

Також Сирський зазначив, що за особисту мужність, професіоналізм, самовідданість під час виконання журналістських завдань в районі бойових дій та об'єктивне й неупереджене інформування суспільства про героїзм воїнів Збройних Сил України під час відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської федерації проти нашої держави, вручив Дмитрові коїн Головнокомандувача Збройних Сил України.

Сирський вручив журналісту коїн Головнокомандувача Збройних Сил України (фото: Facebook/Олександр Сирський)

Додамо, що коїни Головнокомандувача Збройних Сил України - це спеціальні монети, які виготовляють на замовлення і вони не призначені для продажу.