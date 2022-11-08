Сирники, які завжди вдаються: покладіть особливий інгредієнт

Складники:

кисломолочний сир - 600 г

яйця - 2 шт.

цукор - 50 г

ванільний цукор - 10 г

крохмаль - 1 ст. л.

манна крупа - 2 ст. л. ( +- 1 ст. л.)

борошно (для формування) - 50 г

Покрокове приготування

Перетріть сир виделкою. Додайте яйця, цукор, ванільний цукор. Перемішайте все до однорідності.

Додайте наші особливі інгредієнти: кукурудзяний крохмаль і манну крупу. Якщо сир ще досить вогкий, додайте більше манної крупи.

Поставте тісто відпочити хвилин на сім.

Формуйте сирники, вмочуючи руки в холодну воду. Сформуйте кульку і скупайте її в борошні. Зробіть так з усім сиром.

Розігрійте пательню з олією. Ще раз скупайте кожну кульку в борошні. Вручну сформуйте сирники і обсмажте на середньому вогні з обох сторін. Кришкою накривати не треба.

Зніміть сирники на паперові рушники. Готові сирники можна посипати цукровою пудрою і подавати їх зі сметаною.