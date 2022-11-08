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Сирники, які завжди вдаються: покладіть особливий інгредієнт

Скріншот: Як зробити смачні сирники
Автор: Світлана Мащенко

Сирники ідеально пасують для сніданку, але не у всіх виходить зробити їх пухкими та ніжними, та ще й аби до сковорідки не прилипали й не розтікалися. Щоб досягти ідеалу у приготуванні цієї страви, варто додати простий, але особливий інгредієнт.

Рецепт з'явився на каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • кисломолочний сир - 600 г
  • яйця - 2 шт.
  • цукор - 50 г
  • ванільний цукор - 10 г
  • крохмаль - 1 ст. л.
  • манна крупа - 2 ст. л. ( +- 1 ст. л.)
  • борошно (для формування) - 50 г

Покрокове приготування

Перетріть сир виделкою. Додайте яйця, цукор, ванільний цукор. Перемішайте все до однорідності.

Додайте наші особливі інгредієнти: кукурудзяний крохмаль і манну крупу. Якщо сир ще досить вогкий, додайте більше манної крупи.

Поставте тісто відпочити хвилин на сім.

Формуйте сирники, вмочуючи руки в холодну воду. Сформуйте кульку і скупайте її в борошні. Зробіть так з усім сиром.

Розігрійте пательню з олією. Ще раз скупайте кожну кульку в борошні. Вручну сформуйте сирники і обсмажте на середньому вогні з обох сторін. Кришкою накривати не треба.

Зніміть сирники на паперові рушники. Готові сирники можна посипати цукровою пудрою і подавати їх зі сметаною.

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