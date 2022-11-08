Сирники, які завжди вдаються: покладіть особливий інгредієнт

Сирники ідеально пасують для сніданку, але не у всіх виходить зробити їх пухкими та ніжними, та ще й аби до сковорідки не прилипали й не розтікалися. Щоб досягти ідеалу у приготуванні цієї страви, варто додати простий, але особливий інгредієнт.
Рецепт з'явився на каналі Onyshkevychi.
Перетріть сир виделкою. Додайте яйця, цукор, ванільний цукор. Перемішайте все до однорідності.
Додайте наші особливі інгредієнти: кукурудзяний крохмаль і манну крупу. Якщо сир ще досить вогкий, додайте більше манної крупи.
Поставте тісто відпочити хвилин на сім.
Формуйте сирники, вмочуючи руки в холодну воду. Сформуйте кульку і скупайте її в борошні. Зробіть так з усім сиром.
Розігрійте пательню з олією. Ще раз скупайте кожну кульку в борошні. Вручну сформуйте сирники і обсмажте на середньому вогні з обох сторін. Кришкою накривати не треба.
Зніміть сирники на паперові рушники. Готові сирники можна посипати цукровою пудрою і подавати їх зі сметаною.
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