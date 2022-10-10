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Сирники, які виходять завжди: секрет бездоганної страви

Скріншот: Як приготувати ідеальні сирники (YouTube/КІІТ)
Автор: Світлана Мащенко

Ідеальні сирники - мрія кожного кулінара, але буває так, що вони або розвалюються і пристають, або ж стають жорсткими і неїстівними.

Рецепт з'явився на YouTube-каналі КІІТ.

Секрети ідеальних сирників, на думку кулінарів:

  • з крупнозернистим сиром - смачніше,
  • чим менше борошна та цукру ви додасте, тим смачніше.

Інгредієнти:

  • Сир - 200 г
  • 1 жовток
  • Борошно - 1 ст. л. (з невеликою гіркою)
  • Сіль - щіпка
  • Ванільний цукор - 1 ч. ложка

Покрокове приготування

Покладіть сир у невелику ємність (він не має бути надто вологим). Додайте жовток, ванільний цукор.

Якщо додати забагато цукру, сирники можуть розтектися.

Присипте поверхню і руки борошном, формуйте сирники і смажте на розігріту пательню з олією.

Посмажте на середньому вогні одну сторону, переверніть, зменшіть вогонь і накрийте кришкою. За кілька хвилин ідеальні сирники будуть готові!

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Також читайте, як приготувати картопляні зрази, так щоб вони були ніжні і водночас не розвалювалися.

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