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Сырники, которые получаются всегда: секрет безупречного блюда

Скриншот: Как приготовить идеальные сырники (YouTube/КИИТ)
Автор: Светлана Мащенко

Идеальные сырники – мечта каждого кулинара, но бывает так, что они либо разваливаются и пристают, либо становятся жесткими и несъедобными.

Рецепт появился на YouTube-канале КИИТ.

Секреты идеальных сырников, по мнению кулинаров:

  • с крупнозернистым творогом – вкуснее,
  • чем меньше муки и сахара вы добавите, тем вкуснее.

Ингредиенты:

  • Сыр – 200 г
  • 1 желток
  • Мука – 1 ст. л. (с небольшой горкой)
  • Соль – щепотка
  • Ванильный сахар – 1 ч. ложка

Пошаговое приготовление

Положите творог в небольшую емкость (не должен быть слишком влажным). Добавьте желток, ванильный сахар.

Если добавить много сахара, сырники могут растекаться.

Присыпьте поверхность и руки мукой, формуйте сырники и жарьте на разогретую сковороду с растительным маслом.

Пожарьте на среднем огне одну сторону, переверните, убавьте огонь и накройте крышкой. Через несколько минут идеальные сырники будут готовы!

Раньше мы писали, как пожарить картошку фри без тона растительного масла.

Также читайте, как приготовить картофельные зразы, чтобы они были нежные и одновременно не разваливались.

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