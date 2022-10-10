Сырники, которые получаются всегда: секрет безупречного блюда

Идеальные сырники – мечта каждого кулинара, но бывает так, что они либо разваливаются и пристают, либо становятся жесткими и несъедобными.
Рецепт появился на YouTube-канале КИИТ.
Положите творог в небольшую емкость (не должен быть слишком влажным). Добавьте желток, ванильный сахар.
Если добавить много сахара, сырники могут растекаться.
Присыпьте поверхность и руки мукой, формуйте сырники и жарьте на разогретую сковороду с растительным маслом.
Пожарьте на среднем огне одну сторону, переверните, убавьте огонь и накройте крышкой. Через несколько минут идеальные сырники будут готовы!
Раньше мы писали, как пожарить картошку фри без тона растительного масла.
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