Сырники, которые получаются всегда: секрет безупречного блюда
Идеальные сырники – мечта каждого кулинара, но бывает так, что они либо разваливаются и пристают, либо становятся жесткими и несъедобными.
Рецепт появился на YouTube-канале КИИТ.
Секреты идеальных сырников, по мнению кулинаров:
- с крупнозернистым творогом – вкуснее,
- чем меньше муки и сахара вы добавите, тем вкуснее.
Ингредиенты:
- Сыр – 200 г
- 1 желток
- Мука – 1 ст. л. (с небольшой горкой)
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар – 1 ч. ложка
Пошаговое приготовление
Положите творог в небольшую емкость (не должен быть слишком влажным). Добавьте желток, ванильный сахар.
Если добавить много сахара, сырники могут растекаться.
Присыпьте поверхность и руки мукой, формуйте сырники и жарьте на разогретую сковороду с растительным маслом.
Пожарьте на среднем огне одну сторону, переверните, убавьте огонь и накройте крышкой. Через несколько минут идеальные сырники будут готовы!
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