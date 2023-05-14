Сирники "як в ресторані" за допомогою склянки: готувати просто і швидко

Лайфхак із склянкою

Після того, як ви сформували сирне тісто і нарізали його на порційні шматочки, візьміть кожен і повторіть з ним такі дії:

Присипте поверхню борошном. Переверніть склянку денцем догори, накрийте шматочок тіста і круговими обертами швидко покрутіть склянку.

Притисніть шматочок денцем склянки. Знову її переверніть і покрутіть. Наостанок ще раз притисніть тісто денцем. Наш ідеальний сирник-шайба готовий.

Щоб тісто не прилипало до поверхні, перевертайте його час від часу і присипайте борошном.

Такими будуть наші сирники (скриншот)

Щоб приготувати ідеальні сирники за рецептом Євгена Клопотенка, візьміть:

400 г сиру (9% жирності)

1 яйце

3 ст. л. борошна (і додатково для паніровки)

3 ст. л. цукру

3-4 ст. л. соняшникової олії для смаження

1 щіпка солі

10 г ванільного цукру

Вам треба все змішати і на гарно присипаній борошном поверхні сформувати сирники. Зробити це можна за допомогою нашої склянки.

Не забудьте викласти сирники на паперові рушники, адже зайва олія нам ні до чого. І притрусіть обов'язково цукровою пудрою. Так і гарно і солодко!