Сирники "як в ресторані" за допомогою склянки: готувати просто і швидко

Смачні сирники до сніданку люблять і дорослі, і діти. Однак не завжди вдається гарно подати страву, щоб було не тільки смачно, а ще й красиво. Пропонуємо скористатися лайфхаком зі склянкою, щоб сирники вийшли не гірше, ніж в ресторані.
Як це зробити, дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.
Після того, як ви сформували сирне тісто і нарізали його на порційні шматочки, візьміть кожен і повторіть з ним такі дії:
Такими будуть наші сирники (скриншот)
Вам треба все змішати і на гарно присипаній борошном поверхні сформувати сирники. Зробити це можна за допомогою нашої склянки.
Не забудьте викласти сирники на паперові рушники, адже зайва олія нам ні до чого. І притрусіть обов'язково цукровою пудрою. Так і гарно і солодко!
Раніше ми писали, як приготувати закарпатські деруни.
Крім того дізнайтеся, як завжди точно виміряти інгредієнти для випікання.