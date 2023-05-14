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Сирники "як в ресторані" за допомогою склянки: готувати просто і швидко

Як приготувати ідеальні сирники (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Смачні сирники до сніданку люблять і дорослі, і діти. Однак не завжди вдається гарно подати страву, щоб було не тільки смачно, а ще й красиво. Пропонуємо скористатися лайфхаком зі склянкою, щоб сирники вийшли не гірше, ніж в ресторані.

Як це зробити, дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Лайфхак із склянкою

Після того, як ви сформували сирне тісто і нарізали його на порційні шматочки, візьміть кожен і повторіть з ним такі дії:

  • Присипте поверхню борошном. Переверніть склянку денцем догори, накрийте шматочок тіста і круговими обертами швидко покрутіть склянку.

  • Притисніть шматочок денцем склянки. Знову її переверніть і покрутіть. Наостанок ще раз притисніть тісто денцем. Наш ідеальний сирник-шайба готовий.

  • Щоб тісто не прилипало до поверхні, перевертайте його час від часу і присипайте борошном.

Такими будуть наші сирники (скриншот)

Щоб приготувати ідеальні сирники за рецептом Євгена Клопотенка, візьміть:

Вам треба все змішати і на гарно присипаній борошном поверхні сформувати сирники. Зробити це можна за допомогою нашої склянки.

Не забудьте викласти сирники на паперові рушники, адже зайва олія нам ні до чого. І притрусіть обов'язково цукровою пудрою. Так і гарно і солодко!

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