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Сырники "как в ресторане" с помощью стакана: готовить просто и быстро

Как приготовить идеальные сырники (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Вкусные сырники к завтраку любят и взрослые, и дети. Однако не всегда удается красиво подать блюдо, чтобы было не только вкусно, но и эстетично. Предлагаем воспользоваться лайфхаком со стаканом, чтобы сырники получились не хуже, чем в ресторане.

Как это сделать, узнайте в материале Styler ниже.

Лайфхак со стаканом

После того, как вы сформировали творожное тесто и нарезали его на порционные кусочки, возьмите каждый и повторите с ним следующие действия:

  • Присыпьте поверхность мукой. Переверните стакан донышком вверх, накройте кусочек теста и круговыми оборотами быстро покрутите стакан.

  • Прижмите кусочек теста донышком стакана. Снова его переверните и покрутите. Напоследок еще раз прижмите тесто донышком. Наш идеальный сырник-шайба готов.

  • Чтобы тесто не прилипало к поверхности, переворачивайте его время от времени и присыпайте мукой.

Такими будут наши сырники (скриншот)

Чтобы приготовить идеальные сырники по рецепту Евгения Клопотенко, возьмите:

Вам нужно все смешать и на хорошо присыпанной мукой поверхности сформировать сырники. Сделать это можно с помощью нашего стакана.

Не забудьте выложить сырники на бумажные полотенца, ведь лишнее масло нам ни к чему. И посыпайте обязательно сахарной пудрой. Так и красиво и сладко!

Раньше мы писали, как приготовить закарпатские деруны.

Кроме того, узнайте, как всегда точно измерять ингредиенты для выпечки.

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