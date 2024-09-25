Сирники з бананом: 2 способи приготувати смачну страву

Сирники на банановому тісті

Сирники з бананом (скриншот / Кулінарні Нотатки Cooking Notes)

Для того, щоб приготувати сирники на банані, потрібні такі інгредієнти:

сир кисломолочний - 330 г;

банан - 1 шт.;

борошно - 2-3 ст. л.;

яйце - 1 шт.;

цукор - 3 ст. л.;

ванільний цукор - пакетик;

цукрова пудра - 1-2 ст. л.;

розпушувач - 1 ч. л.;

олія - для смаження;

сіль - дрібка.

Як готувати сирники з банановим тістом

Пересипте сир в глибоку миску та розімніть його виделкою, щоб зменшити грудочки. Коли маса буде достатньо однорідної консистенції, всипте звичайний та ванільний цукор, а також сіль.

Замість цукру можна додати ванільний екстракт - його потрібно 1 ч. л. Розбийте в сирну масу яйце і ретельно перемішайте інгредієнти.

Банан потрібно почистити, нарізати або розламати на шматочки та додати до сиру. Перетовчіть масу до однорідності виделкою або картоплем'ялкою.

Змішайте борошно з розпушувачем, а потім поступово додайте його до сиру з бананом. Зліпіть з сирної маси невеликі сирники, формуючи їх на присипаній борошном поверхні.

Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії та обсмажте сирники до золотистого кольору з кожного боку - на це треба 2-3 хвилини. Потім накрийте пательню кришкою і смажте сирники протягом хвилини.

Готові бананові сирники спершу викладіть на серветку, щоб прибрати олію. При подачі присипте сирники цукровою пудрою.

Сирники з банановою начинкою

Сирники з банановою начинкою (скриншот / Казкова Кухня)

Щоб приготувати пухкі сирники з банановою начинкою, треба ці продукти:

сир кисломолочний (жирність 20%) - 250 г;

борошно - 120 г;

банан - 1/2 шт.

яйце - 1 шт.;

цукор - 1 ст. л.;

олія - до смаження;

шоколад (темний) - 40 г.

Як готувати сирники з бананом

Спочатку приготуйте сирну масу для сирників з банановою начинкою. Для цього змішайте до однорідної консистенції сир, борошно, цукор та яйце.

Масу можна розтирати виделкою, щоб позбутися грудочок. Банан почистьте та наріжте на шматочки завтовшки 1 см.

З сирної маси сформуйте невеликі коржики, на половину кружалець викладіть по шматочку банана, та накрийте рештою коржиків. Щоб сирники були акуратними, надайте їм форму, за потреби присипавши борошном.

Як зробити сирники з банановою начинкою (скриншот / Казкова Кухня)

Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Смажити сирники потрібно по 2-5 хвилин з кожного боку.

Потім викладіть на кожен сирник по два шматочки шоколаду, накрийте пательню кришкою та зачекайте 10-15 секунд, щоб шоколад став рідким. Розподіліть шоколадну масу по поверхні кожного сирника, викладіть страву на тарілку і присипте цукровою пудрою.