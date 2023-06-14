Сирні скони із зеленою цибулею: неймовірно повітряні та ніжні булочки

Ніжні та легенькі скони чудово підійдуть для сніданку, перекусу в дорогу або на пікніку. Такі повітряні булочки припадуть до смаку дорослим та дітям. А готувати їх дуже легко з найпростіших та найдоступніших продуктів.

Як приготувати сирні скони з цибулею, розповіли на сторінці "Маслом вгору" в Instagram.

Що вам знадобиться

Борошно - 240 г

Сіль - ½ ч. ложки

Розпушувач – 1 ст. ложка

Вершкове масло (холодне) - 85 г

Твердий сир – 160 г

Зелена цибуля - 3 стебла

Яйця – 2 шт.

Сметана – 75 г

Як приготувати сирні скони

Змішайте борошно із сіллю, додайте розпушувач. Холодне вершкове масло наріжте кубиками, додайте до борошна, і все добре розітріть. Можна використовувати блендер та перебити все до стану однорідної крихти.

Сир натріть на тертці. Наріжте цибулю та додайте до сиру. Змішайте яйця та сметану, вимішайте до однорідної маси.

З'єднайте всі три маси: борошно, сир та сметану з яйцями. Зберіть тісто на купу, але не вимішуйте. Сформуйте з нього квадрат, поділіть його чотири частини. А потім кожну частину – на трикутники.

Форму для випікання змастіть жиром. Складіть на неї трикутники. Поставте в духовку розігріту до 180 градусів. Випікайте близько 15-20 хвилин.