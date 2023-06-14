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Сырные сконы с зеленым луком: невероятно воздушные и нежные булочки

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Среда 14 июня 2023 08:09
Сырные сконы с зеленым луком: невероятно воздушные и нежные булочки Как приготовить сырные сконы с луком (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Нежные и легкие сконы отлично подойдут для завтрака, перекуса в дорогу или на пикнике. Такие воздушные булочки придутся по вкусу взрослым и детям. А готовить их очень легко из самых простых и доступных продуктов.

Как приготовить сырные сконы с луком, рассказали на странице "Маслом вгору" в Instagram.

Что вам понадобится

  • Мука - 240 г
  • Соль - ½ ч. ложки
  • Разрыхлитель - 1 ст. ложка
  • Сливочное масло (холодное) - 85 г
  • Твердый сыр - 160 г
  • Зеленый лук - 3 стебля
  • Яйца - 2 шт.
  • Сметана - 75 г

Как приготовить сырные сконы

Смешайте муку с солью, добавьте разрыхлитель. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками, добавьте к муке, и все хорошо разотрите. Можно использовать блендер и перебить все до состояния однородной крошки.

Сыр натрите на терке. Нарежьте лук и добавьте к сыру. Смешайте яйца и сметану, вымешайте до однородной массы.

Соедините все три массы: муку, сыр и сметану с яйцами. Соберите тесто в кучу, но не вымешивайте. Сформируйте из него квадрат, поделите его на четыре части. А потом каждую часть - на треугольники.

Форму для выпечки смажьте жиром. Сложите на нее треугольники. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте около 15-20 минут.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить вкусное и полезное печенье из овсяных хлопьев.

А еще писали о том, как приготовить нежные вареники с румбарбаром.

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