Сирні перегони та чемпіонат з кривляння. 10 абсолютно безумних змагань та фестивалів світу

Сирні перегони, Англія

Вже сотні років англійці проводять Куперсгілдські сирні перегони. Щороку наприкінці весни сотні глядачів збираються, щоб побачити, як 5-кілограмовий круг сиру ґлостер запускають з крутого пагорба, а учасники змагання мчать за ним, намагаючись зловити.

Переможець отримує славу і сир. Перегони неодноразово намагалися заборонити, оскільки вони небезпечні для здоров'я: траплялися випадки, коли учасники ламали руки, ноги та ребра, а також отримували травми шиї та спини. Однак старовинна традиція досі жива.

Усі учасники біжать за сиром (фото: Greenmotion.com)

Чемпіонат з імітації свинячого вереску, Франція

Чемпіонат з імітації свинячого вереску проводиться в рамках знаменитого свинячого фестивалю у містечку Трі-сюр-Баїз. Він існує з 1975 року і включає також виставку свиней та конкурс на найкращий "свинячий" костюм. Послухати вереск переможця чемпіонату можна прямо на місці.

Ла Томатіна, Іспанія

Ла Томатіна - щорічне свято, яке проходить в останню середу серпня в іспанському місті Буньоль, що в автономній спільноті Валенсія. Десятки тисяч учасників приїжджають з різних країн для участі в битві, "зброєю" в якій слугують помідори.

Фестиваль триває тиждень і включає в себе музичні виступи, ярмарок, парад, танці та салют. У ніч перед томатною битвою проводять конкурс з приготування паельї.

Під час підготовки до фестивалю власники магазинів закривають вітрини великими пластиковими щитами, щоб захистити їх від майбутнього безумства, під час якого використовується близько 146 тонн помідорів.

Це не кров, а томатний сік (фото: Вікіпедія)

Чемпіонат з метання мобільних телефонів, Фінляндія

Змагання з метання мобільних телефонів вигадали у Фінляндії, і тепер це один з національних видів спорту. Світовий рекорд з метання телефону - 136 метрів.

Кидок оцінюють не тільки за дальністю, а й за артистизмом: виступ може включати жонглювання або акробатику. Подібні чемпіонати проводять також у Норвегії, Австрії, Бельгії, Чехії та інших країнах.

Мокрий понеділок, Польща

Давній звичай обливати один одного водою на знак очищення існує в багатьох країнах. У Польщі він перетворився на весняне свято Шмігус-Дингус, або Поливальний понеділок. У цей день люди виходять на вулиці та поливають один одного з пластикових пляшок, відер і водяних пістолетів, радіючи святу.

Хлопці обливають водою дівчину (фото: Вікіпедія)

Конкурс малюнка на буйволах, Китай

Стара китайська легенда розповідає: одного разу тигр напав на буйвола, і поки вони боролися, буйвол покрився кров'ю та брудом і почав виглядати настільки страхітливо, що наляканий тигр утік.

Місцеві жителі з давніх-давен фарбували буйволів у різні кольори, і ця традиція перетворилася на популярний щорічний фестиваль у провінції Юньнань. У конкурсі на найкраще розмальованого буйвола беруть участь десятки команд з Китаю, В’єтнаму, Лаосу та інших країн, а призовий фонд становить 15 тисяч доларів.

Боротьба плачучих немовлят, Японія

Традиційний японський фестиваль "Наки сумо" ("Боротьба плачучих немовлят") проводиться вже 400 років. Щовесни в міських храмах діти до одного року "змагаються" в гучності плачу.

Під час змагань два борці сумо стають обличчям один до одного, тримаючи немовлят на руках, і за командою судді починають видавати лякаючі звуки та будувати гримаси, намагаючись змусити малюків заплакати.

Якщо дитина не реагує, суддя в масці демона допомагає в цьому. Вважається, що дитячий плач відлякує злих духів, а чим гучніше плаче немовля, тим більше сили йому дали боги і тим здоровішим він буде.

Змагання плачучих немовлят (фото: Вікіпедія)

Свято голих сідниць, США

Фестиваль Amtrak Mooning - це найкумедніше американське свято. Сленгове слово "mooning" означає публічне оголення сідниць - як на знак протесту, так і просто для розваги.

Уже 30 років у каліфорнійському містечку Лагуна-Нігель збираються любителі пожартувати та влаштовують флешмоб: за сигналом організаторів вони стають у ряд вздовж залізничних колій і демонструють "п’яту точку" пасажирам поїздів, що проїжджають повз. Це веселе дійство щороку приваблює учасників з усієї країни.

Карнавал "Марді Гра", США

Найяскравіший американський карнавал "Марді Гра" відзначають перед початком католицького Великого посту. Особливо гучні святкування проходять у Новому Орлеані, куди з'їжджається багато туристів.

Учасники вбираються у яскраві костюми та влаштовують багатолюдну театралізовану ходу, а обрані "король" і "королева" свята їдуть на великій прикрашеній платформі зі своєю "свитою" і обсипають натовп олов’яними монетами, яскравими намистами та іншими дрібничками.

Карнавал "Марді Гра" (фото: Вікіпедія)

Чемпіонат з кривляння, Англія

В англійському графстві Камбрія змагання з гримасування - така стара традиція, що ніхто не пам'ятає, коли вона зародилася (навіть у 1852 році місцеві газети описували це як "древній" звичай).

Стримані англійці відриваються на цьому святі на повну: просувають голову у кінське ярмо і гримасують з усіх сил. Перемагає той, хто зробить найстрашнішу гримасу.