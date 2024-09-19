Сырная гонка и чемпионат по кривлянию. 10 абсолютно безумных соревнований и фестивалей мира

Сырная гонка, Англия

Уже сотни лет англичане проводят Куперсгилдскую творожную гонку. Каждый год в конце весны сотни зрителей собираются, чтобы увидеть, как 5-килограммовый круг сыра глостер запускают с крутого холма, а участники соревнования мчатся за ним, пытаясь поймать.

Победитель получает славу и сыр. Гонки неоднократно пытались запретить, поскольку они опасны для здоровья: были случаи, когда участники ломали руки, ноги и ребра, а также получали травмы шеи и спины. Однако старинная традиция до сих пор жива.

Все участники бегут за сыром (фото: Greenmotion.com)

Чемпионат по имитации свиного визга, Франция.

Чемпионат по имитации свиного визга проводится в рамках знаменитого свиного фестиваля в городке Три-сюр-Баиз. Он существует с 1975 года и включает в себя также выставку свиней и конкурс на лучший "свиной" костюм. Послушать визг победителя чемпионата можно прямо на месте.

Ла Томатина, Испания

Ла Томатина - ежегодный праздник, который проходит в последнюю среду августа в испанском городе Буньоль в автономном сообществе Валенсия. Десятки тысяч участников приезжают из разных стран для участия в битве, "оружием" в которой служат помидоры.

Фестиваль длится неделю и включает в себя музыкальные выступления, ярмарку, парад, танцы и салют. В ночь перед томатным сражением проводят конкурс по приготовлению паэльи.

Во время подготовки к фестивалю владельцы магазинов закрывают витрины большими пластиковыми щитами, чтобы защитить их от грядущего безумия, при котором используется около 146 тонн помидоров.

Это не кровь, а томатный сок (фото: Википедия)

Чемпионат по метанию мобильных телефонов, Финляндия.

Соревнования по метанию мобильных телефонов придумали в Финляндии и теперь это один из национальных видов спорта. Мировой рекорд по метанию телефона -136 метров.

Бросок оценивают не только по дальности, но и по артистизму: выступление может включать жонглирование или акробатику. Подобные чемпионаты проводятся также в Норвегии, Австрии, Бельгии, Чехии и других странах.

Мокрый понедельник, Польша

Древний обычай обливать друг друга водой в знак очищения существует во многих странах. В Польше он превратился в весенний праздник Шмигус-Дынгус, или Поливной понедельник. В этот день люди выходят на улицы и поливают друг друга из пластиковых бутылок, ведер и водяных пистолетов, радуясь празднику.

Ребята обливают водой девушку (фото: Википедия)

Конкурс изображения на буйволах, Китай

Старая китайская легенда рассказывает: однажды тигр напал на буйвола, и пока они сражались, буйвол покрылся кровью и грязью и стал выглядеть настолько устрашающе, что испуганный тигр сбежал.

Местные жители издавна красили буйволов в разные цвета, и эта традиция превратилась в популярный ежегодный фестиваль в провинции Юньнань. В конкурсе на лучше разрисованного буйвола принимают участие десятки команд из Китая, Вьетнама, Лаоса и других стран, а призовой фонд составляет 15 тысяч долларов.

Борьба плачущих младенцев, Япония.

Традиционный японский фестиваль "Наки сумо" ("Борьба плачущих младенцев") проводится уже 400 лет. Каждую весну в городских храмах дети до одного года "соревнуются" в громкости плача.

Во время соревнований два борца сумо становятся лицом друг к другу, держа младенцев на руках, и по команде судьи начинают издавать пугающие звуки и строить гримасы, пытаясь заставить малышей заплакать.

Если ребенок не реагирует, судья в маске демона помогает в этом. Считается, что детский плач отпугивает злых духов, а чем громче плачет младенец, тем больше силы ему дали боги и тем здоровее он будет.

Соревнования плачущих младенцев (фото: Википедия)

Праздник голых ягодиц, США

Фестиваль Amtrak Mooning - это самый забавный американский праздник. Сленговое слово "mooning" означает публичное обнажение ягодиц - как в знак протеста, так и просто для развлечения.

Уже 30 лет в калифорнийском городке Лагуна-Нигель собираются любители пошутить и устраивают флешмоб: по сигналу организаторов они становятся в ряд вдоль железнодорожных путей и демонстрируют "пятую точку" пассажирам проезжающих поездов. Это веселое действо каждый год привлекает участников со всей страны.

Карнавал "Марди Гра", США

Самый яркий американский карнавал "Марди Гра" отмечают перед началом католического Великого поста. Особенно громкие празднества проходят в Новом Орлеане, куда съезжаются многие туристы.

Участники наряжаются в яркие костюмы и устраивают многолюдное театрализованное шествие, а избранные "король" и "королева" праздники едут на большой украшенной платформе со своей "свитой" и осыпают толпу оловянными монетами, яркими ожерельями и прочими безделушками.

Карнавал "Марди Гра" (фото: Википедия)

Чемпионат по кривлянию, Англия

В английском графстве Камбрия соревнования по гримасничеству - такая старая традиция, что никто не помнит, когда она зародилась (даже в 1852 году местные газеты описывали это как "древний" обычай).

Сдержанные англичане отрываются на этом празднике по полной: продвигают голову в лошадиное иго и гримасничают изо всех сил. Побеждает тот, кто сделает самую страшную гримасу.