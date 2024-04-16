Сирна плесканка: цікавий рецепт традиційної запіканки до Великодня

Що треба для сирної плесканки

Для того, щоб приготувати сирну плесканку, необхідні такі інгредієнти:

Кисломолочний сир - 700 г

Яйця - 5 шт.

Вершкове масло - 70 г

Цукор - 6 ст. л.

Крохмаль - 1 ст. л.

Лимонний сік - 1 ч. л.

Родзинки - 30-40 г

Керамічна або скляна форма для випікання

Як готувати плесканку з сиру

Пересипте сир до глибокої миски і ретельно перебийте блендером до якомога більш однорідної консистенції.

Розбийте в окрему тарілку 4 яйця та додайте цукор - і за допомогою міксеру на малій швидкості перемішайте інгредієнти до розчинення цукру.

Розтопіть вершкове масло, влийте його до яєць з цукром, додайте лимонний сік і крохмаль. Трохи перемішайте все міксером близько 20-30 секунд.

Після цього перелийте отриману суміш до миски з сиром і змішайте все вінчиком. Розпарте родзинки, додайте їх до сиру - і перемішайте.

Розбийте в іншу миску яйце, відділіть жовток від білка. Змажте форму для випічки маслом, вилийте сирну масу та змажте верх жовтком.

Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте плесканку на 40-45 хвилин випікатися. Після цього дайте страві охолонути - і сирна плесканка готова.