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Сирна плесканка: цікавий рецепт традиційної запіканки до Великодня

Плесканка - традиційна страва до Великодня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Плесканка - традиційна страва переважно західних областей України, зазвичай її готували до Великодня. За способом приготування і смаком плесканка дуже подібна до звичної нам запіканки або чизкейку, однак може бути не лише солодкою, а й солоною, з додаванням спецій.

Про те, як готувати сирну плесканку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарного блогера Алекса Міля.

Що треба для сирної плесканки

Для того, щоб приготувати сирну плесканку, необхідні такі інгредієнти: 

  • Кисломолочний сир - 700 г
  • Яйця - 5 шт.
  • Вершкове масло - 70 г
  • Цукор - 6 ст. л.
  • Крохмаль - 1 ст. л.
  • Лимонний сік - 1 ч. л.
  • Родзинки - 30-40 г
  • Керамічна або скляна форма для випікання

Як готувати плесканку з сиру

Пересипте сир до глибокої миски і ретельно перебийте блендером до якомога більш однорідної консистенції.

Розбийте в окрему тарілку 4 яйця та додайте цукор - і за допомогою міксеру на малій швидкості перемішайте інгредієнти до розчинення цукру.

Розтопіть вершкове масло, влийте його до яєць з цукром, додайте лимонний сік і крохмаль. Трохи перемішайте все міксером близько 20-30 секунд.

Після цього перелийте отриману суміш до миски з сиром і змішайте все вінчиком. Розпарте родзинки, додайте їх до сиру - і перемішайте.

Розбийте в іншу миску яйце, відділіть жовток від білка. Змажте форму для випічки маслом, вилийте сирну масу та змажте верх жовтком.

Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте плесканку на 40-45 хвилин випікатися. Після цього дайте страві охолонути - і сирна плесканка готова.

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