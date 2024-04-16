Сирна плесканка: цікавий рецепт традиційної запіканки до Великодня

Плесканка - традиційна страва переважно західних областей України, зазвичай її готували до Великодня. За способом приготування і смаком плесканка дуже подібна до звичної нам запіканки або чизкейку, однак може бути не лише солодкою, а й солоною, з додаванням спецій.
Про те, як готувати сирну плесканку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарного блогера Алекса Міля.
Для того, щоб приготувати сирну плесканку, необхідні такі інгредієнти:
Пересипте сир до глибокої миски і ретельно перебийте блендером до якомога більш однорідної консистенції.
Розбийте в окрему тарілку 4 яйця та додайте цукор - і за допомогою міксеру на малій швидкості перемішайте інгредієнти до розчинення цукру.
Розтопіть вершкове масло, влийте його до яєць з цукром, додайте лимонний сік і крохмаль. Трохи перемішайте все міксером близько 20-30 секунд.
Після цього перелийте отриману суміш до миски з сиром і змішайте все вінчиком. Розпарте родзинки, додайте їх до сиру - і перемішайте.
Розбийте в іншу миску яйце, відділіть жовток від білка. Змажте форму для випічки маслом, вилийте сирну масу та змажте верх жовтком.
Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте плесканку на 40-45 хвилин випікатися. Після цього дайте страві охолонути - і сирна плесканка готова.
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