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Творожная плесканка: интересный рецепт традиционной Пасхальной запеканки

Плесканка - традиционное блюдо к Пасхе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Плесканка - традиционное блюдо преимущественно западных областей Украины, обычно его готовили к Пасхе. По способу приготовления и вкусу плесканка очень похожа на привычную нам запеканку или чизкейк, однако может быть не только сладкой, но и соленой, с добавлением специй.

О том, как готовить творожную плесканку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарного блогера Алекса Миля.

Что нужно для творожной плесканки

Для того чтобы приготовить творожную плесканки, необходимы следующие ингредиенты:

  • Кисломолочный творог - 700 г
  • Яйца - 5 шт.
  • Сливочное масло - 70 г
  • Сахар - 6 ст. л.
  • Крахмал - 1 ст. л.
  • Лимонный сок - 1 ч. л.
  • Изюм - 30-40 г
  • Керамическая или стеклянная форма для выпечки

Как готовить плесканку из творога

Пересыпьте творог в глубокую миску и тщательно перебейте блендером до максимально однородной консистенции.

Разбейте в отдельную тарелку 4 яйца и добавьте сахар - и с помощью миксера на малой скорости перемешайте ингредиенты до растворения сахара.

Растопите сливочное масло, влейте его в яйца с сахаром, добавьте лимонный сок и крахмал. Немного перемешайте все миксером около 20-30 секунд.

После этого перелейте полученную смесь в миску с творогом и смешайте все венчиком. Распарьте изюм, добавьте их в творог - и перемешайте.

Разбейте в другую миску яйцо, отделите желток от белка. Смажьте форму для выпечки маслом, вылейте творожную массу и смажьте верх желтком.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте плесканку на 40-45 минут выпекаться. После этого дайте блюду остыть - и творожная плесканка готова.

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