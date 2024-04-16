Творожная плесканка: интересный рецепт традиционной Пасхальной запеканки

Что нужно для творожной плесканки

Для того чтобы приготовить творожную плесканки, необходимы следующие ингредиенты:

Кисломолочный творог - 700 г

Яйца - 5 шт.

Сливочное масло - 70 г

Сахар - 6 ст. л.

Крахмал - 1 ст. л.

Лимонный сок - 1 ч. л.

Изюм - 30-40 г

Керамическая или стеклянная форма для выпечки

Как готовить плесканку из творога

Пересыпьте творог в глубокую миску и тщательно перебейте блендером до максимально однородной консистенции.

Разбейте в отдельную тарелку 4 яйца и добавьте сахар - и с помощью миксера на малой скорости перемешайте ингредиенты до растворения сахара.

Растопите сливочное масло, влейте его в яйца с сахаром, добавьте лимонный сок и крахмал. Немного перемешайте все миксером около 20-30 секунд.

После этого перелейте полученную смесь в миску с творогом и смешайте все венчиком. Распарьте изюм, добавьте их в творог - и перемешайте.

Разбейте в другую миску яйцо, отделите желток от белка. Смажьте форму для выпечки маслом, вылейте творожную массу и смажьте верх желтком.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте плесканку на 40-45 минут выпекаться. После этого дайте блюду остыть - и творожная плесканка готова.