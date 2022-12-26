Синоптики здивували прогнозом погоди на січень

За прогнозами синоптиків, січень стане справжньою погодною аномалією для України. Другий місяць зими буде більше схожим на квітень, адже принесе нам тепло до 16 градусів.

До яких погодних умов варто готуватися в січні 2023 року - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що кажуть народні синоптики

Станіслав Щедрін прогнозує Україні досить теплий січень, який буде схожим на справжню весну посеред зими. Таку аномалію в наші широти принесуть теплі повітряні маси з Сахари та Атлантичного океану.

За його словами, вдень у регіонах можна очікувати до 10 градусів тепла. На півдні України температура підніметься до цілих 17 градусів, проте йтимуть рясні дощі разом зі снігом.

Проте в другій половині січня зима все-таки нагадає про себе, і принесе снігопади та значне похолодання.

До України йдуть теплі повітряні маси з Сахари (фото: facebook.com/Stas1234567)

Цікаво, що на початку зими погоду в січні прогнозували досить прохолодною, хоча без сильних морозів. Наприклад, народний синоптик Леонід Горбань розповідав про стійкі морози з невеликими послабленнями протягом усього місяця.

Прогнози метеорологів

За даними метеорологічних сайтів, січень не буде тішити нас теплом, як кажуть народні синоптики.

Наприклад, фахівці Gismeteo обіцяють до 10 градусів вище нуля лише протягом першого тижня 2023 року. Далі температура буде поступово опускатися, дійшовши аж до -15 градусів у кінця січня.

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У Meteoprog тепла в січні не прогнозують взагалі. Натомість на початку - незначні морози, які можуть посилитися вже ближче до лютого. Максимальна денна температура в січні становитиме нуль градусів, а мінімальна - 8 градусів нижче нуля.

Також варто очікувати на опади у вигляді дощу та подекуди мокрого снігу.

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До речі, раніше українців лякали жахливими морозами до -30 градусів, проте синоптики спростували цю інформацію. Вони зазначили, що погода в Україні буде схожа на гойдалки, коли декілька днів тепло, а декілька - прохолодно.