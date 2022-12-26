Синоптики удивили прогнозом погоды на январь
По прогнозам синоптиков, январь станет настоящей погодной аномалией для Украины. Второй месяц зимы будет больше похож на апрель, ведь принесет нам тепло до 16 градусов.
К каким погодным условиям следует готовиться в январе 2023 года - читайте ниже в материале Styler.
Что говорят народные синоптики
Станислав Щедрин прогнозирует Украине достаточно теплый январь, который будет похож на настоящую весну среди зимы. Такую аномалию в наши широты принесут теплые воздушные массы из Сахары и Атлантического океана.
По его словам, днем в регионах можно ожидать до 10 градусов тепла. На юге Украины температура поднимется до 17 градусов, однако будут идти обильные дожди вместе со снегом.
Однако во второй половине января зима все-таки напомнит о себе, и принесет снегопады и значительное похолодание.
В Украину идут теплые воздушные массы из Сахары (фото: facebook.com/Stas1234567)
Интересно, что в начале зимы погоду в январе прогнозировали достаточно прохладной, хотя без сильных морозов. К примеру, народный синоптик Леонид Горбань рассказывал о стойких морозах с небольшими послаблениями в течение всего месяца.
Прогнозы метеорологов
По данным метеорологических сайтов, январь не будет радовать нас теплом, как говорят народные синоптики.
К примеру, специалисты Gismeteo обещают до 10 градусов выше нуля только в течение первой недели 2023 года. Далее температура будет постепенно опускаться, дойдя до -15 градусов в конце января.
Скриншот Styler
В Meteoprog тепло в январе не прогнозируют вообще. В начале же - незначительные морозы, которые могут усилиться уже ближе к февралю. Максимальная дневная температура в январе составит ноль градусов, а минимальная - 8 градусов ниже ноля.
Также стоит ожидать осадков в виде дождя и местами мокрого снега.
Скриншот Styler
Кстати, раньше украинцев пугали ужасающими морозами до -30 градусов, однако синоптики опровергли эту информацию. Они отметили, что погода в Украине будет похожа на качели, когда несколько дней тепло, а несколько - прохладно.
Раньше мы рассказывали, какой будет погода на Новый год 2023 года.
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