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Синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні

STYLERЖиття    12.02.2020 - 19:39
Синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні на початку весни може засмутити українців

Погода в Україні навесні 2020 не порадує жителів країни теплом з перших чисел березня. Синоптики оновили прогноз, який говорить, що перша декада березня буде досить прохолодною. Про це свідчать дані синоптиків ресурсу Gismeteo.

Відзначимо, що ще кілька днів тому синоптики прогнозували, що вже в перші п'ять днів першого місяця весни прийдуть температури до +12... +15 градусів.

Так, судячи з оновленого прогнозу, початок березня продовжить тенденцію вологої погоди з плюсом вдень (+4... +10 - в залежності від регіону), вночі температура буде балансувати на нулі - іноді з невеликим морозом, але істотних мінусів вже не буде. Хіба що до кінця лютого (23-27 числа) ймовірне похолодання з невеликим денним морозом і нічним до -11 на Сході.

У цілому залишок лютого і початок березня будуть досить багаті опадами. А серйозне потепління до +14... +16 прийде вже з другої декади березня.

Нижче прогноз погоди на другу половину лютого - першу половину березня для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в УкраїніСиноптики різко змінили прогноз погоди на весну в УкраїніСиноптики різко змінили прогноз погоди на весну в УкраїніСиноптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні

Погода на місяць в Києві, Львові, Одесі та Харкові (скрін: gismeteo.ua)

До речі, народні синоптики кажуть, що перші два місяці весни в цілому будуть холодними, а тепло прийде лише у травні. При цьому синоптик Володимир Деркач прогнозує навіть денний мінус на початку березня, а Леонід Деркач і зовсім - люті морози, а в травні - засуху.

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