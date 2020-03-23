Синоптики різко змінили прогноз погоди на кінець березня

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні порадує українців у кінці березня

Погода в Україні буде більш теплою, ніж прогнозували раніше. Серйозне потепління прийде вже 27 березня, але і в найближчі дні буде не так холодно, як вважалося. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру.

Так, синоптики Українського гідрометцентру у прогнозі на 24 березня уточнюють, що снігу практично не буде, а нічний мороз буде не таким суворим (раніше прогнозувалося до -9 градусів).

Згідно з новими картками синоптиків, найближчої ночі по країні мороз від 0 до -7 (тепліше на Півдні, найхолодніше - в інших регіонах). Вдень від +2 до +6. Невеликий сніг можливий у східних областях і Криму. При цьому очікується поривчастий вітер до 12 метрів за секунду.

У Києві у вівторок, 24 березня, вдень +2+4, вночі від -4 до -6 морозу, вітряно, але без опадів.

Погода в Україні 24 березня (фото: meteo.gov.ua)

25 березня температура підвищиться на кілька градусів, без опадів, вітряно. А ось у четвер, 26 березня, істотно потеплішає. Буде від +8 до+12, на Півдні +12+15. При цьому вночі на більшості територій (крім південних областей) температура знизиться до -1 +2 градусів.

Погода в Україні 25 і 26 березня (фото: meteo.gov.ua)

А ось 28 і 29 березня встановиться по-справжньому тепла весняна погода. Від +12 до +17 по всій країні, без опадів. Однак вночі все ще буде холодно - місцями близько нуля.

Погода в Україні 27 і 28 березня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптик дав невтішний прогноз на літні місяці в Україні.