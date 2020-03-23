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Штормовой ветер, снег до 5 см и похолодание: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Новости » Общество     23.03.2020 - 09:29
Штормовой ветер, снег до 5 см и похолодание: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине уже выпало до 5 см снега

Погода в Украине 23 марта резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение и ожидается ощутимое снижение температуры до -9. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сегодня ночью похолодает до -7, а днем до +3.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры: ночью до -1-7 мороза, днем до +3 тепла - 3 мороза, на юге и востоке ночью около 0, днем до +2+7 тепла", - говорится в сообщении.

Как отмечается, похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), и осадками. В частности, в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега. Ожидается местами образования снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица. А в южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя..

24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на утро осадки в виде снега в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Винницкой и Луганской областях, где выпало от 1 до 5 см снега, на остальной территории без осадков. На перевальных участках дорог небольшой снег, высота снежного покрова 1-5 см. Состояние покрытия заснеженное и мокрое. Температура воздуха -5-9.

Ранее сообщалось, что в Украину возвращаюсь снег и заморозки. Синоптики предупреждали, что погода ухудшится в воскресенье, 22 марта.

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