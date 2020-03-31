Штормовой ветер, снег и морозы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

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Похолодание будет продолжаться до 2 апреля

Погода в Украине 31 марта резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение и похолодание до -9. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

Как отмечается, похолодание будет продолжаться до 2 апреля.

"По данным Укргидрометцентра, с 31 марта по 2 апреля, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областях ожидается ощутимое понижение температуры: ночью 0-6 мороза (31 марта в центральных областях от -3 до +3), днем +1+6 тепла", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, сегодня умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (І уровень опасности - желтый). Температура ночью -4-9, днем 0-5.

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на утро в Украине значительно понизилась температура воздуха, осадки в виде небольшого снега наблюдались в западных и северных областях-Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской и Черниговской, где местами выпало до 2 см снега, на остальной территории без осадков.

Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, в другим областях сухое.

Напомним, синоптики предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах.