В Украину идет настоящая весна с ливнями и теплом: новые карты погоды

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине покажет по-настоящему весенний нрав

Погода в Украине сильно изменится в ближайшие дни. В страну придет существенное потепление, но вместе с ним и дожди, а иногда и ливни. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, Наталка Диденко сообщила, что ощутимое потепление придет уже завтра, 23 апреля. Температура будет и дальше повышаться, но уже в субботу в стране ожидаются "результативные дожди".

Относительно завтрашней температуры, то она будет комфортной - от +12 до +17 по стране. Хотя ближайшая ночь все еще будет холодной (+2+6), а местами еще и с заморозками до 0... -3 градусов.

"Четверг в Украине будет солнечным, теплым и маловетреным, разве на Востоке порывы могут достигать сильных 15 м/сек", - пишет синоптик.

В Киеве завтра, 23 апреля, будет без осадков и тепло, до +17 градусов, ветер западный с переходом в северо-западный, скорость 5-10 метров в секунду.

"В дальнейшем потепление усилится. Результативные дожди ожидаются в субботу, 25-го апреля. Они пройдут практически повсеместно, кроме южной части Украины", - резюмировала синоптик.

Карты Украинского гидрометцентра до конца недели говорят, что к выходным Украину задождит, но будет тепло. Синоптики в целом согласны с прогнозом Диденко, но на завтра, 23 апреля, обещают небольшой дождь в Черниговской, Сумской и Житомирской областях. А вот заморозков на ближайшую ночь Укргидрометцентр не прогнозирует.

В пятницу, 24 апреля пойдет моросящий дождь почти везде, кроме Юга. 25 апреля потеплеет до +14+19 градусов, ночью до +4+9, но при этом сильный дождь ожидается на Западе и Севере.

А вот 26 апреля дожди разной интенсивности ожидаются уже по всей стране. При этом на западную и северную часть придет похолодание до +12 градусов.

Погода в Украине (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптик ошарашил прогнозом на лето в Украине - оно будет ненастным с сильными грозами и жарой.