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Синоптики рассказали, когда закончится бабье лето и начнется дождливая осень

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине пока что радует сентябрьским бабьим летом, но синоптики предупреждают - скоро в страну вернется дождливая погода и похолодание.

Что будет с погодой в стране в ближайшие дни, а также прогноз на завтра - читайте ниже в нашем материале.

Когда в страну вернутся дожди

Судя по данным Gismeteo, теплая, сухая и солнечная погода будет до середины сентября, а с 14-15-го числа возможны дожди, на восток атмосферный фронт может заглянуть раньше, а на юге вероятность осадков самая минимальная.

При этом ночи будут становиться теплее, а заморозков, которые неприятно удивили украинцев в начале осени, в ближайшие две недели не предвидится.

Днем в течение недели будет высокая температура, +20 и выше, а во второй половине сентября снизится, но не сильно.

Ниже смотрите прогноз погоды для городов из разных уголков страны: Киева, Львова, Днепра, Одессы, Харькова.

Скрин: Погода в Украине (gismeteo.ua)

Что будет с погодой завтра, 8 сентября?

По прогнозу Наталки Диденко, уже ближайшей ночью уменьшается вероятность заморозков, а днем в среду столбики термометров в Украине поднимутся до +17+24 градусов. Утром возможны туманы, но без осадков.

В Киеве 8-го сентября дневная температура воздуха достигнет +20+22 градусов. Дождей не предвидится, будет малооблачная сухая погода.

Ранее эколог рассказала, когда изменения климата в Украине станут необратимыми, и что сделать, чтобы избежать катастрофы.

Также синоптики рассказали, какая погода в Украине будет зимой 2021-2022.

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Погода в Украине