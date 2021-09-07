Синоптики розповіли, коли закінчиться бабине літо і почнеться дощова осінь

Погода в Україні поки що радує вересневим бабиним літом, але синоптики попереджають - скоро в країну повернеться дощова погода і похолодання.
Що буде з погодою в країні в найближчі дні, а також прогноз на завтра - читайте нижче в нашому матеріалі.
Судячи з даних Gismeteo, тепла, суха і сонячна погода буде до середини вересня, а з 14-15-го числа можливі дощі, на схід атмосферний фронт може зазирнути раніше, а на півдні ймовірність опадів наймінімальніша.
При цьому ночі будуть ставати теплішими, а заморозків, які неприємно здивували українців на початку осені, в найближчі два тижні не передбачається.
Вдень протягом тижня буде висока температура, +20 і вище, а в другій половині вересня знизиться, але не сильно.
Нижче дивіться прогноз погоди для міст з різних куточків країни: Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Харкова.
Скрін: Погода в Україні (gismeteo.ua)
За прогнозом Наталки Діденко, вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів. Вранці можливі тумани, але без опадів.
У Києві 8-го вересня денна температура повітря досягне +20+22 градусів. Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода.
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