Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди

Погода в Украине в субботу, 6 апреля, будет очень благоприятной. Долгожданное тепло согреет жаждущих по весне украинцев. И даже ночные холода немного смягчатся, особенно на Западе, передает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков исключением завтра будет Закарпатье - где ожидается ливень и даже гроза.

Осадки в субботу не предусматриваются, однако уже на следующей неделе, ориентировочно со вторника, к нам пожалует циклон, который закроет всю Украину сплошной дождевой стеной. Утешительной новостью является то, что атмосферный фронт не повлияет на температуру воздуха - будет влажно, но тепло.

Погода в Украине 6 апреля будет теплой и солнечной (фото: pixabay.com)

Отметим, что в воскресенье, 7 апреля, синоптики прогнозируют небольшие дожди в западных областях. Однако температура воздуха будет достаточно комфортной - от +13 до +20 градусов. А в понедельник, 8 апреля, в Украине снова установится сухая погода.

Относительно ближайшей ночи и завтрашнего дня, то синоптики утверждают, что осадков не будет, кроме, конечно, Закарпатской области.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 метров за секунду, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью от +3 тепла до 2 мороза, в западных областях +1... +6 тепла. Днем по Украине +12... +17 градусов, а на Закарпатье от +18 до +20 градусов.

Погода в Украине 6 апреля будет теплой и солнечной (фото: facebook.com/ukrgmc.official/)

Ранее мы сообщали о том, что народный синоптик дал украинцам тревожный прогноз погоды на апрель.