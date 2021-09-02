Синоптики рассказали, когда в Украину вернется 25-градусное тепло

Погода в Украине после похолодания, которое пришло вместе с антициклоном в страну, снова изменится. Синоптики рассказали, когда вернется 25-градусное тепло.

Читайте ниже в нашем материале прогноз погоды на ближайшие две недели.

По данным ресурса Gismeteo, скромные осенние температуры будут в стране в течение следующей недели. Синоптики прогнозируют скромные +13+15 градусов по стране, немного теплее на юге, +17+20.

По предварительному прогнозу, с 8 сентября температура повысится, и до середины сентября ожидаются +16+23 градуса, на юге до +25 тепла.

Ниже смотрите прогноз погоды на две недели для Киева, Львова, Харькова, Запорожья и Одессы.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 2 недели (gismeteo.ua)

А вот в пятницу, 3 сентября, в Украине будет свежо, зато солнечно и без осадков. В Украинском гидрометцентре поделились картами погоды на последний рабочий день этой недели. Также синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами.

Скрин: Погода в Украине 3 сентября (meteo.gov.ua)