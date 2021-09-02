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Синоптики рассказали, когда в Украину вернется 25-градусное тепло

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Четверг 02 сентября 2021 20:32
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется 25-градусное тепло Фото: Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине после похолодания, которое пришло вместе с антициклоном в страну, снова изменится. Синоптики рассказали, когда вернется 25-градусное тепло.

Читайте ниже в нашем материале прогноз погоды на ближайшие две недели.

По данным ресурса Gismeteo, скромные осенние температуры будут в стране в течение следующей недели. Синоптики прогнозируют скромные +13+15 градусов по стране, немного теплее на юге, +17+20.

По предварительному прогнозу, с 8 сентября температура повысится, и до середины сентября ожидаются +16+23 градуса, на юге до +25 тепла.

Ниже смотрите прогноз погоды на две недели для Киева, Львова, Харькова, Запорожья и Одессы.

Синоптики рассказали, когда в Украину вернется 25-градусное теплоСиноптики рассказали, когда в Украину вернется 25-градусное теплоСиноптики рассказали, когда в Украину вернется 25-градусное теплоСиноптики рассказали, когда в Украину вернется 25-градусное теплоСиноптики рассказали, когда в Украину вернется 25-градусное тепло

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 2 недели (gismeteo.ua)

А вот в пятницу, 3 сентября, в Украине будет свежо, зато солнечно и без осадков. В Украинском гидрометцентре поделились картами погоды на последний рабочий день этой недели. Также синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами.

Синоптики рассказали, когда в Украину вернется 25-градусное тепло

Скрин: Погода в Украине 3 сентября (meteo.gov.ua)

Ранее об антициклоне в Украине, который принесет 3 августа прохладную, но сухую погоду, предупредила также синоптик Наталка Диденко.

Кроме того, синоптики рассказали, когда придет бабье лето.

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