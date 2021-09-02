Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться 25-градусне тепло

Погода в Україні після похолодання, яке прийшло разом з антициклоном в країну, знову зміниться. Синоптики розповіли, коли повернеться 25-градусне тепло.

Читайте нижче в нашому матеріалі прогноз погоди на найближчі два тижні.

За даними ресурсу Gismeteo, скромні осінні температури будуть в країні протягом наступного тижня. Синоптики прогнозують +13+15 градусів по країні, трохи тепліше на півдні, +17+20.

За попереднім прогнозом, з 8 вересня температура підвищиться, і до середини вересня очікуються +16+23 градуси, на півдні до +25 тепла.

Нижче дивіться прогноз погоди на два тижні для Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя та Одеси.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 2 тижні (gismeteo.ua)

А ось у п'ятницю, 3 вересня, в Україні буде свіжо, зате сонячно і без опадів. В Українському гідрометцентрі поділилися картами погоди на останній робочий день цього тижня. Також синоптики прогнозують сильний вітер з поривами.

Скрін: Погода в Україні 3 вересня (meteo.gov.ua)