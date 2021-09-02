ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину ворвется сильный антициклон и принесет кардинальную перемену погоды

Новина українською →
Четверг 02 сентября 2021 12:11
В Украину ворвется сильный антициклон и принесет кардинальную перемену погоды Фото: Погода в Украине изменится из-за антициклона (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится из-за сильного антициклона, который будет господствовать в стране завтра, 3 сентября. Дожди из страны уйдут, однако станет прохладнее, особенно ночью - температура снизится до +5 градусов местами.

Что будет с погодой в стране в пятницу - читайте ниже в нашем материале.

По данным Наталки Диденко, первая осенняя пятница будет в Украине солнечной.

"Антициклон с центром над Великобританией - такой влиятельный, что будет определять погоду завтра и в Украине. Практически повсюду 3-го сентября осадков не предвидится", - прогнозирует синоптик.

День в стране будет солнечный, однако температура уже не летняя.

Ближайшей ночью предполагается +5+10 градусов, в течение дня +14+19 градусов, а на юге до +20+22 градусов.

Также предполагается сильный порывистый северо-западный ветер на севере, в центре, востоке и юге.

В Киеве 3 сентября будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью +5+8 градусов, днем +15+18 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали карты погоды на пятницу, по которым видно, что по всей стране будет сухо, солнечно, однако температура будет напоминать о календарной осени.

В Украину ворвется сильный антициклон и принесет кардинальную перемену погоды

Скрин: Погода в Украине 3 сентября (meteo.gov.ua)

Раньше синоптики назвали даты бабьего лета в Украине.

Также появился прогноз синоптиков на зиму 2021-2022, они обещают суровые погодные условия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Праздник 2 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 2 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины