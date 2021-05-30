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Синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное потепление

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро порадует долгожданным потепление. Согласно предварительному прогнозу, столбики термометров покажут высокие значения уже к следующим выходным - 5-6 июня. Но следующая рабочая неделя будет прохладной, местами пасмурной и дождливой.

Прогнозом погоды с нами поделились синоптики Наталка Диденко, Украинский гидрометцентр и Gismeteo.

"Всем, кто интересуется, когда же потепление. В следующие субботу-воскресенье. Поэтому ближайшую неделю плащи и легкие куртки актуальны! 5-6 июня температура повысится и вспомнит о +20 градусах", - пишет Наталка Диденко.

Судя по прогнозу Gismeteo на десять дней, с 31 мая по 2 июня в столице будет +14+15, а на повышение температура пойдет лишь с 3-го числа (+18), 5-8 июня +20+22, но ожидаются грозы.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

В Украинском гидрометцентре рассказали, что будет с погодой 31 мая и 1 июня.

Так, последний день весны будет с сильными дождями на западе и юге, остальные регионы осадки обойдут стороной. Температура в понедельник +14+19, на востоке и юге +20+24 градуса.

А Киеве 31 мая +15+17, осадки маловероятны. Ночью +8+10 градусов.

Скрин: Погода в Украине 31 мая (meteo.gov.ua)

1 июня станет еще прохладнее - уже по всей стране. Температура будет +12+16, на востоке и юге до +19 градусов. Дожди и грозы ожидаются в центре, на юге и востоке, на остальной территории - пасмурно, но вероятность осадков ниже. Кроме того, похолодает и ночью (+4+7), на юго-востоке +9+14.

В Киеве 1 июня +13+15 днем, +4+6 ночью, пасмурно, без серьезных осадков.

Скрин Погода в Украине 1 июня (meteo.gov.ua)

Тем временем, в Карпатах идет снег, а ливень в Житомире позволил жителям рассекать по улицам на водном мотоцикле и сплавляться на матрасах.

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