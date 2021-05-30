ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Карпаты накрывает снегом: появилось фото настоящей майской зимы

Новина українською →
Карпаты, Воскресенье 30 мая 2021 10:51
Карпаты накрывает снегом: появилось фото настоящей майской зимы Фото: Карпаты снова замело снегом (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Карпатах в предпоследний день весны, 30 мая, выпал снег. Зимние осадки на горных вершинах появились из-за снижения температуры там почти до нулевого значения.

Кадры с заснеженными горами были опубликованы в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 07:50 30 мая 2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западный 3-5 м/сек. Температура воздуха +1°С", - говорится в сообщении, которое сопровождает фото.

Карпаты накрывает снегом: появилось фото настоящей майской зимы

Фото: В Карпатах выпал снег 30 мая (facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что в Карпатах закончился лавиноопасный сезон, поскольку температура в целом повысилась и снежный покров уже существенно растаял.

Пользователи сети удивлены майской зиме и спрашивают, будет ли вообще у нас лето в нынешнем году. Вот что они пишут в комментариях:

  • Літо в цьому році буде?
  • Йооо. Мож на лижвах цілий рік возитися?
  • Астанавітєсь.

Для справки: Черная гора (Поп-Иван Черногорский, Черногорец, "Поп Иван") - одна из высочайших вершин хребта Черногора. Она находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота вершины - 2020,5 метров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что под Киевом выпал крупный град.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Погода
LITE
Календарь праздников на июнь 2021: сколько будем отдыхать и что отмечать
Календарь праздников на июнь 2021: сколько будем отдыхать и что отмечать