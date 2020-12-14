Синоптики рассказали, когда в Украине закончится гололедица

Погода в Украине последние несколько дней испытывает терпение сильной гололедицей. Связано это с тем, что снежно-дождевой циклон встретился с морозным антициклоном. Но уже на этой неделе синоптическая ситуация изменится.

В течение нескольких минут часть страны превратилась в сплошной каток, говорится в сюжете ТСН. Автомобили на дорогах перестали быть управляемыми, для пешеходов передвижение превратилось в череду падений и подъемов. Весело было разве что тем, у кого есть коньки и он умеет ими пользоваться.

Травмпункты миттєво переполнились - такого наплыва пострадавших от гололеда врачи не помнят.

Синоптики говорят, что эта неделя тоже будет непростой. Снег с дождем накроют Север, Центр, Юг и Запад Украины. Если в приморских регионах и на Закарпатье днем и ночью будут плюсовые значения, то в остальных регионах будут опасные "около нуля" - от +3 днем до -1 ночью.

К Харькову и Днепру осадки доберутся к середине недели.

Таким образом, в ближайшие дни коммунальщикам нужно будет запасаться солью и песком.

Такая погода будет ориентировочно до четверга, а далее синоптики обещают перемены с приходом антициклона.

Когда в Украине закончится гололедица (видео: ТСН)

Отметим, что непогода накрыла страну еще в четверг, 10 декабря. Сначала пострадал Киев, где стал падать ледяной дождь, превращая дороги и тротуары в катки. А на выходных от гололеда пострадал и Харьков.

В столице в пятницу, 11 декабря утром, даже произошел коллапс в Больнице скорой помощи. Кареты медбригад стояли в очереди, а приемная была забита пациентами с разными травмами.