Синоптики рассказали, когда в Украине закончатся снегопады и метели

Так, синоптик Наталка Диденко пишет, что в ближайшие дни Украину будут атаковать циклоны с осадками, но к выходным это закончится.

"С воскресенья осадки ослабнут, а морозы серьезно усилятся", - пишет Диденко.

В Gismeteo показали карты погоды на две недели. Судя по ним, снегопады и метели прекратятся в Украине к субботе - понедельнику. Выглянет солнце, но морозы станут сильными - до -22... -24 градусов. Морозной и с минимальными осадками будет первая половина следующей недели. Далее снега немного прибавится, но морозы будут держаться до 20-х чисел февраля.

Погода в Украине, прогноз на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Ресурс Аccuweather поделился с нами прогнозом погоды до конца февраля. Судя по данным для Киева, февраль будет достаточно морозным месяцем.

Погода в Киеве, прогноз до конца февраля скрин: gismeteo.ua)