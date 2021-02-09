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Синоптики рассказали, когда в Украине закончатся снегопады и метели

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро изменится с приходом антициклона. Активная фаза осадков прекратится, будет солнечно, но при этом с очень сильными морозами. Местами температура будет снижаться до -25 градусов и даже ниже.

Прогноз погоды на ближайшие дни дали синоптики Наталка Диденко, Gismeteo и Accuweather.

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Так, синоптик Наталка Диденко пишет, что в ближайшие дни Украину будут атаковать циклоны с осадками, но к выходным это закончится.

"С воскресенья осадки ослабнут, а морозы серьезно усилятся", - пишет Диденко.

В Gismeteo показали карты погоды на две недели. Судя по ним, снегопады и метели прекратятся в Украине к субботе - понедельнику. Выглянет солнце, но морозы станут сильными - до -22... -24 градусов. Морозной и с минимальными осадками будет первая половина следующей недели. Далее снега немного прибавится, но морозы будут держаться до 20-х чисел февраля.

Погода в Украине, прогноз на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Ресурс Аccuweather поделился с нами прогнозом погоды до конца февраля. Судя по данным для Киева, февраль будет достаточно морозным месяцем.

Погода в Киеве, прогноз до конца февраля скрин: gismeteo.ua)

Напомним, что снегопадом засыпало Киев. Осадки продолжались около суток, вызвав транспортный коллапс.

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