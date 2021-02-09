Синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться снігопади та хуртовини

Так, синоптик Наталка Діденко пише, що в найближчі дні в Україні будуть атакувати циклони з опадами, але до вихідних це закінчиться.

"З неділі опади ослабнуть, а морози серйозно посиляться", - пише Діденко.

У Gismeteo показали карти погоди на два тижні. Судячи з них, снігопади і заметілі припиняться в Україні до суботи - понеділка. Вигляне сонце, але морози стануть сильними - до -22... -24 градусів. Морозною і з мінімальними опадами буде перша половина наступного тижня. Далі трохи снігу додасться, але морози триматимуться до 20-х чисел лютого.

Погода в Україні прогноз на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Ресурс Аccuweather поділився з нами прогнозом погоди до кінця лютого. Судячи за даними для Києва, лютий буде достатньо морозним місяцем.

Погода у Києві, прогноз до кінця лютого скрін: gismeteo.ua)