Синоптики рассказали, когда в Украине ударят весенние морозы

Погода в Украине весной (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода в Украине весной 2020 преподнесет неприятный сюрприз

Погода в Украине весной может расстроить жителей страны морозами, которые по прогнозам синоптиков нагрянут к концу месяца. Об этом свидетельствуют данные ресурса Gismeteo.

Существенного похолодания стоит ждать в последней декаде марта. Температура воздуха снизится до +5... +9, а ночью вероятны морозы до -4 градусов. Такая синоптическая ситуация продлится вплоть до начала апреля.

Но до 20-х чисел марта в стране будет невероятно тепло. В некоторых регионах воздух будет прогреваться до апрельских значений в +20 по Цельсию.

Кроме того, две трети месяца обещают быть довольно дождливыми, а дальше начнется довольно засушливый период. Эксперты уже начали бить тревогу, что такое сочетание длительного "сухого" периода, который начался еще в августе, может пагубно отразится на урожае.

Ниже прогноз погоды для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова на месяц

Погода в Украине на месяц (фото: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что в Украину после аномального потепления в начале марта придет новая волна непогоды, которая постепенно охватит страну, начиная с западных областей.

Отметим также, что некоторые народные синоптики уверены, что весна в Украине, несмотря на теплое начало, будет холодной вплоть до Пасхи.