Синоптики розповіли, коли в Україні вдарять весняні морози

Погода в Україні навесні (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода в Україні навесні 2020 піднесе неприємний сюрприз

Погода в Україні навесні може засмутити жителів країни морозами, які за прогнозами синоптиків нагрянуть до кінця місяця. Про це свідчать дані ресурсу Gismeteo.

Суттєвого похолодання варто чекати в останній декаді березня. Температура повітря знизиться до +5... +9, а вночі можливі морози до -4 градусів. Така синоптична ситуація триватиме аж до початку квітня.

Але до 20-х чисел березня в країні буде неймовірно тепло. У деяких регіонах повітря буде прогріватися до квітневих значень +20 за Цельсієм.

Крім того, дві третини місяця обіцяють бути досить дощовими, а далі почнеться досить посушливий період. Експерти вже почали бити на сполох, що таке поєднання тривалого "сухого" періоду, який почався ще в серпні, може згубно позначиться на врожаї.

Нижче прогноз погоди для Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова на місяць

Погода в Україні на місяць (фото: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що в Україну після аномального потепління на початку березня прийде нова хвиля негоди, яка поступово охопить країну, починаючи з західних областей.

Зазначимо також, що деякі народні синоптики впевнені, що весна в Україні, незважаючи на теплий початок, буде холодною аж до Великодня.