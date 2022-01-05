Синоптики рассказали, где в Украине пройдут дожди

Погода в Украине сегодня, 5 января, будет дождливой во многих областях. При этом температура воздуха местами на юге поднимется до +10…+12.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра .

На западе дожди. При этом в Закарпаской и Львовской областях ожидаются сильные осадки и +7…+9. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях +8…+10, в Волынской и Ровенской - +5…+7, в Тернопольской и Хмельницкой +6…+8.

В северной части также дожди. В Черниговской области +5…+7, в Сумской - +4…+6.

В центральных регионах дождь будет в Винницкой (+7…+9), Черкасской (+6…+8) и Полтавской (+5…+7) областях. В Кировоградской и Днепропетровской областях без осадков и +6…+8.

На востоке дожди. В Донецкой и Харьковской областях +4…+6, в Луганской области +5…+7.

На юге без осадков и будет теплее всего. В Запорожской, Николаевской и Одесской областях +7…+9. В Херсонской области +8...+10.

В оккупированном Крыму будет теплее всего. Температура воздуха на полуострове достигнет +10…+12.

Киеве дождь. Воздух в столице прогрется до +6…+8. При этом будет дуть южно-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине 5 января (погодная карта: meteo.gov.ua)