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Синоптики розповіли, де в Україні пройдуть дощі

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Середа 05 січня 2022 06:28
Синоптики розповіли, де в Україні пройдуть дощі Фото: погода в Україні буде дощовою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Погода в Україні сьогодні, 5 січня, буде дощовою в багатьох областях. При цьому температура повітря місцями на півдні підніметься до +10...+12.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході дощі. При цьому в Закарпатській та Львівській областях очікуються сильні опади і +7...+9. В Івано-Франківській та Чернівецькій областях +8...+10, у Волинській та Рівненській - +5...+7, у Тернопільській та Хмельницькій +6...+8.

У північній частині також дощі. У Чернігівській області + 5...+7, у Сумській - +4...+6.

У центральних регіонах дощ буде у Вінницькій (+7...+9), Черкаській (+6...+8) і Полтавській (+5...+ 7) областях. У Кіровоградській та Дніпропетровській областях без опадів і +6...+8.

На сході дощі. У Донецькій та Харківській областях +4...+6, у Луганській області +5...+7.

На півдні без опадів і буде найтепліше. У Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях +7...+9. У Херсонській області +8... +10.

В окупованому Криму буде найтепліше. Температура повітря на півострові досягне +10...+12.

Києві дощ. Повітря у столиці прогріється до +6…+8. При цьому буде дути південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Синоптики розповіли, де в Україні пройдуть дощі

Погода в Україні 5 січня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода на Різдво.

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