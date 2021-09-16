Синоптики рассказали, где сегодня в Украине пройдут дожди с грозами
Погода в Украине 16 сентября будет дождливой в трех областях. Осадки ожидаются в западной части страны. На остальной территории будет солнечная погода.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Так, на западе дожди с грозами будут в Закарпатской (+24+26), Волынской и Ровенской областях (+21+23). Во Львовской области +24+26, в Ивано-Франковской - +23+25, в Тернопольской - +21+23, в Хмельницкой - +20+22, в Черновицкой - +22+24.
В северной части Украины без осадков. В Черниговской области +18+20, в Сумской - +17+19.
В центральных регионах также дождей не ожидается. В Черкасской и Полтавской областях +19+21, в Днепропетровской и Кировоградской - +20+22.
На востоке страны без осадков. В Луганской и Харьковской областях +17+19, в Донецкой области +20+22.
На юге также будет приятная погода без дождей. В Запорожской области +21+23, в Херсонской и Николаевской - +22+24, в Одесской - +23+25.
В оккупированном Крыму без осадков и +22+24.
В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха составит +19+21. При этом будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.
Погода в Украине 16 сентября (погодная карта: meteo.gov.ua)
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