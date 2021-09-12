В Украину движутся ливни и похолодание: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине принесет ливни и похолодание на следующей неделе. Синоптики прогнозируют, что бабье лето приходит к концу - температура местами снизится до +15 градусов днем.

Что будет с погодой с 13 по 17 сентября - смотрите ниже в нашем материале.

Когда придет похолодание?

Согласно данным Украинского гидрометцентра, прохладнее станет уже во вторник, 14 сентября, местами будут грозы, а до пятницы, 17-го числа снижение температуры будет более существенным, ожидаются сильные дожди.

"Конец недели, следующие выходные, станут в Украине явно холоднее", - сообщила в Facebook Наталка Диденко.

Что будет с погодой в понедельник?

13 сентября теплая погода будет все еще держаться. В течение дня Диденко прогнозирует +20+27 градусов, местами - осадки.

"Завтра на территорию Украины прорвется атмосферный фронт, который принесет небольшие и умеренные дожди в западные и северные области Украины, включительно с Винничиной. Однако остальные территории - восток, юг и большинство центральной части Украины еще будут принадлежать сухой воздушной массе", - прогнозирует синоптик.

В Киеве понедельник будет теплым, до +23+26 градусов. Дождь вероятен, но во второй половине дня или уже вечером. Со среды в столице воздух заметно посвежеет.

В конце недели (в пятницу - воскресенье) в Киеве ожидается температура +15+18 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра показали новые карты погоды

Смотрите ниже, как будет меняться синоптическая ситуация в течение дальнейших пяти дней.

Скрин: Погода в Украине, прогноз с 13 по 17 сентября (meteo.gov.ua)