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Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами

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Четвер 16 вересня 2021 06:31
Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами Фото: погода в Україні 16 вересня в деяких областях буде дощовою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Погода в Україні 16 вересня буде дощовою в трьох областях. Опади очікуються в західній частині країни. На решті території буде сонячна погода.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на заході дощі з грозами будуть у Закарпатській (+24+26), Волинській та Рівненській областях (+21+23). У Львівській області +24+26, в Івано-Франківській - +23+25, у Тернопільській - +21+23, у Хмельницькій - +20+22, у Чернівецькій - +22+24.

У північній частині України без опадів. У Чернігівській області +18+20, у Сумській - +17+19.

У центральних регіонах також дощів не очікується. У Черкаській та Полтавській областях +19+21, у Дніпропетровській та Кіровоградській - +20+22.

На сході країни без опадів. У Луганській та Харківській областях +17+19, у Донецькій області +20+22.

На півдні також буде приємна погода без дощів. У Запорізькій області +21+23, у Херсонській та Миколаївській - +22+24, в Одеській - +23+25.

В окупованому Криму без опадів і +22 + 24.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря становитиме +19+21. При цьому буде дути північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні 16 вересня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україну рухаються зливи і похолодання. Синоптики розповіли, коли закінчиться тепло.

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