Синоптики рассказали, где сегодня температура воздуха поднимется до +19

Погода в Украине сегодня, 29 сентября, будет сухой. Осадков не ожидается. При этом в некоторых областях воздух прогреется до +15+17 и даже до 19 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На западе и на всей территории Украины теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +17+19. Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях будет +13+15. В Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях - +12+14.

В Черниговской и Сумской областях также без осадков. Воздух здесь прогреется до +12+14.

В центральных регионах тепло. В Полтавской, Черкасской и Кропивницкой областях +12+14. В Днепропетровской области +13+15.

В Харьковской и Луганской областях +12+14. В Донецкой области будет немного теплее - +13+15.

В Запорожской и Николаевской областях +14+16, в Одесской и Херсонской - +15+17.

В оккупированном Крыму также без осадков и +15+17.

В Киеве без дождя. Температура воздуха составит +12+14. При этом будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 29 сентября (погодная карта: meteo.gov.ua)