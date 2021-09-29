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Синоптики рассказали, где сегодня температура воздуха поднимется до +19

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Среда 29 сентября 2021 06:24
Синоптики рассказали, где сегодня температура воздуха поднимется до +19 Фото: погода в Украине 29 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Погода в Украине сегодня, 29 сентября, будет сухой. Осадков не ожидается. При этом в некоторых областях воздух прогреется до +15+17 и даже до 19 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На западе и на всей территории Украины теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +17+19. Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях будет +13+15. В Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях - +12+14.

В Черниговской и Сумской областях также без осадков. Воздух здесь прогреется до +12+14.

В центральных регионах тепло. В Полтавской, Черкасской и Кропивницкой областях +12+14. В Днепропетровской области +13+15.

В Харьковской и Луганской областях +12+14. В Донецкой области будет немного теплее - +13+15.

В Запорожской и Николаевской областях +14+16, в Одесской и Херсонской - +15+17.

В оккупированном Крыму также без осадков и +15+17.

В Киеве без дождя. Температура воздуха составит +12+14. При этом будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Синоптики рассказали, где сегодня температура воздуха поднимется до +19

Погода в Украине 29 сентября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики дали прогноз на октябрь 2021 года. По словам экспертов, погода будет держаться в пределах климатических норм, поэтому оснований для паники нет.

Ранее синоптики назвали дату заморозков в Украине.

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