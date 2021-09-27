Температура начнет падать: синоптики назвали дату заморозков в Украине

Погода в Украине в ближайшие дни будет ясная и сухая в большинстве областей. Небольшие осадки 28 сентября возможны только на востоке страны и на Закарпатье. Однако к концу недели снова ожидаются заморозки.

О погоде в ближайшие дни в Украине рассказали синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре.

Как сообщает Наталка Диденко, в Украину пришел антициклон Lioba, который принес сухую и ясную погоду на несколько дней.

"Погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы. Разве что остатки атмосферного фронта принесут во вторник периодические дожди в Полтавской, Харьковской, Сумской областях, а еще какой-то дождь пройдет в Черновицкой области, южных районах Ивано-Франковской области и на Закарпатье. Далее на неделе и этого не будет – один сплошной антициклон, то есть, сухо и солнечно", - рассказала синоптик.

Карта погоды

Она отметила, что температура воздуха будет невысокая и местами даже прохладная.

"Температура воздуха уже бодрит. В ближайшую ночь ожидается +5 +12 градусов, на протяжении дня в Украине потеплеет до +10 +16 градусов, на пару градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье", - предупредила Диденко.

Карта погоды

Синоптики прогнозируют заморозки

По прогнозу Украинского гидрометцентра, такая температура воздуха сохранится почти до конца недели в Украине. С четверга начнет опускаться температура в ночные часы. В большинстве областей ожидается от +4 до +7 градусов, на востоке и севере от +3 до +5 градусов, местами до -1 градуса.

Начнет снижаться и дневная температура воздуха. В пятницу, 1 октября, в большинстве областей ожидается от +12 до +14 градусов, только на юге и на Закарпатье от +15 до +17 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 30 сентября

Погода в Киеве

В Киеве 28 сентября ожидается сухая и малооблачная погода. По прогнозу Диденко, в течении всей недели в столице - без дождей, с холодными ночами и умеренно теплыми днями.

Максимальная температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11 +15 градусов.

Карта погоды в Киеве