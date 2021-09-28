Отставить панику! Синоптики дали прогноз на октябрь 2021

Погода в Украине в октябре 2021 года будет держаться в пределах климатических норм, а потому оснований для паники нет.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз средней месячной температуры и количества осадков на октябрь 2021

Эксперты говорят, что средняя месячная температура предполагается в пределах +7...+12, в Карпатах - +6...+ 7. Эти показатели близки к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм. И это тоже в пределах климатической нормы.

Между тем, ресурс Gismeteo сообщает, что во второй месяц осени нас ждет стабильная температура +10...+ 17 и небольшое количество осадков. По крайней мере, в первые двадцать дней сильных ночных заморозков не предвидится. А вот во второй половине октября воздух прогреется ближе к +10 градусам.

Погода в октябре будет "стандартной" для этого месяца (фото: РБК-Украина)

Климатическая характеристика октября

Средняя месячная температура в середине октября, напоминают в Гидрометцентре, составляет +6...+13, в Карпатах местами +4...+5 тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 4-16 мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 мороза, на юге Крыма 0-3 мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 26-34 тепла, в Крыму до +35, на высокогорье Карпат 20-21 градусов.

Средняя месячная количество осадков составляет 29-54 мм, местами во Львовской, Ивано-Франковской областях и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат 120-129 мм.

Таким образом, анонсированных некоторыми синоптиками и погодными ресурсами "безумных минусов" в октябре ждать не стоит, ведь погода в следующем месяце прогнозируется в пределах нормы. То же касается и количества осадков.