Синоптики рассказали, где сегодня будет до +18

В западных областях Украины будет теплее всего. В Закарпатской области +16+18, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой - +15+17, в Волынской, Ровенской и Тернопольской - +14+16, в Хмельницкой +13+15.

В центральных регионах без осадков. В Винницкой области +13+15, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской - +12+14.

На севере будет аналогичная ситуация. В Черниговской и Сумской областях без дождей и +12+14.

На востоке осадков не ожидается. В Донецкой области +12+14, в Луганской и Харьковской +11+13.

На юге также солнечно и без дождей. В Запорожской области +13+15, в Херсонской, Одесской и Николаевской - +14+16.

В оккупированном Крыму без осадков. Температура воздуха на полуострове составит +14+16.

В Киеве будет сухо. Воздух днем прогреться до +12+14. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Украине 29 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)