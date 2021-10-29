Синоптики розповіли, де сьогодні буде до +18

У західних областях України буде найтепліше. У Закарпатській області +16+18, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій - +15+17, у Волинській, Рівненській та Тернопільській - +14+16, у Хмельницькій +13+15.

У центральних регіонах без опадів. У Вінницькій області +13+15, у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській - +12+14.

На півночі буде аналогічна ситуація. У Чернігівській та Сумській областях без дощів та +12+14.

На сході опадів не очікується. У Донецькій області +12+14, в Луганській і Харківській +11+13.

На півдні також сонячно і без дощів. У Запорізькій області +13+15, у Херсонській, Одеській та Миколаївській - +14+16.

В окупованому Криму без опадів. Температура повітря на півострові складе +14+16.

У Києві буде сухо. Повітря вдень прогрітися до +12+14. При цьому буде дути південно-східний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 29 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)