Украинцев ждет редкая погодная аномалия: уже завтра

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине резко изменится, но ненадолго

Погода в Украине принесет настоящую аномалию в следующие два дня. Четверг и пятница 22 и 23 октября станут своего рода коротким "бабьим летом". Температура резко повысится по всей стране, будет солнечно, а из осадков - разве туманы.

Так, согласно прогнозу Наталки Диденко в Facebook, завтра будет настолько тепло и приятно, что "можно прогулять работу и учебу".

22 октября повсеместно ожидается +12+18 градусов, на Юге местами до +20 градусов. Без дождей и с утренними туманами.

"В Киеве потеплеет до +17 градусов! Без осадков, красиво и уютно", - пишет синоптик.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали свежие карты погоды на ближайшие два дня. И да - они и вправду могут радовать глаз. Тепло, солнечно, без осадков.

Погода в Украине 22 и 23 октября (скрин: meteo.gov.ua)

А вот с выходных и до конца октября украинцам следует приготовиться к затяжному сезону холодов.

Кроме того, синоптики дали не очень утешительный прогноз на ноябрь. В конце осени нас ждут первые морозы, много осадков и даже снег.

Также мы писали, что Землю в день выборов 25 октября накроет магнитная буря невиданной силы. Украинцам рассказали, как уберечься.