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Синоптики рассказали, какие области Украины накроют густые туманы и дожди

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Суббота 16 октября 2021 20:49
Синоптики рассказали, какие области Украины накроют густые туманы и дожди Фото: погода в Украине будет с осадками и туманами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 17 октября, будет с редкими несильными осадками, а температура воздуха в целом ожидается довольно комфортной.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

При этом метеорологи предупредили о тумане, который накроет в утреннее время большинство западных регионов, а также Черниговскую и Сумскую области. Это снизит видимость на дорогах до 200-500 метров. Так, был объявлен I уровень опасности ("желтый").

Дожди в воскресенье вероятны на юге страны - в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму. На остальной части территории Украины будет сухо.

Ветер будет не сильный - максимум до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в целом по стране в дневное время составит около +8... +13 градусов, теплее будет в южных регионах, где столбики термометров поднимутся до +16 градусов максимум.

Ночью в Украине термометры покажут около +1... +6 градусов, а на юге будет +6... +11 градусов.

Ночные морозы ожидаются только в Карпатах, да и то условные: -1 градус.

В Киеве - без осадков, температура воздуха днем +10... +12 градусов и ночью +4... +6 градусов.

Синоптики рассказали, какие области Украины накроют густые туманы и дожди

Карта погоды в Украине 17 октября (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее народный синоптик в своем прогнозе рассказал, какая в Украине будет погода этой зимой.

Также мы писали, что на предстоящей неделе погода в Украине будет меняться, и намечаются "температурные качели".

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