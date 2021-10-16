Синоптики розповіли, які області України накриють густі тумани і дощі

Погода в Україні в неділю, 17 жовтня, буде з рідкісними несильними опадами, а температура повітря в цілому очікується досить комфортною.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру .

При цьому метеорологи попередили про туман, який накриє в ранковий час більшість західних регіонів, а також Чернігівську та Сумську області. Це знизить видимість на дорогах до 200-500 метрів. Так, був оголошений I рівень небезпеки ("жовтий").

Дощі в неділю ймовірні на півдні країни - в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму. На решті частини території України буде сухо.

Вітер буде не сильний - максимум до 10 метрів на секунду.

Температура повітря в цілому по країні в денний час складе близько +8... +13 градусів, тепліше буде в південних регіонах, де стовпчики термометрів піднімуться до +16 градусів максимум.

Вночі в Україні термометри покажуть близько +1... +6 градусів, а на півдні буде +6... +11 градусів.

Нічні морози очікуються тільки в Карпатах, та й то умовні: -1 градус.

У Києві - без опадів, температура повітря вдень +10... +12 градусів і вночі +4... +6 градусів.

Карта погоди в Україні 17 жовтня (фото: meteo.gov.ua)