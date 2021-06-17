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Синоптики рассказали, какие области на Троицу накроет грозовыми дождями

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Четверг 17 июня 2021 20:30
Синоптики рассказали, какие области на Троицу накроет грозовыми дождями Фото: Погода в Украине на Троицу (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на Троицу будет по-летнему теплой и даже жаркой. При этом в некоторых областях ожидаются грозовые дожди.

Какая будет температура на праздничные выходные и где ожидаются дожди - читайте ниже прогнозе погоды с 18 по 21 июня.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, 18 июня будет +24+29 градусов. При этом циклон принесет сильные дожди на юг и восток, в центре осадки небольшие.

В субботу, 19 июня, потеплеет до +25+30 градусов (за исключением Одесской области с +23+25). Грозовой фронт переместится на юго-западные области.

На Троицу, 20 июня, снова высокая вероятность в южных и юго-западных областях. Будет жарковато - температура +25+30 градусов.

А вот в выходной понедельник, 21 июня, ожидается жара до +32 градусов, в страну придет антициклон с палящим солнцем, лишь в некоторых западных областях небольшая облачность и дождь.

Синоптики рассказали, какие области на Троицу накроет грозовыми дождямиСиноптики рассказали, какие области на Троицу накроет грозовыми дождямиСиноптики рассказали, какие области на Троицу накроет грозовыми дождямиСиноптики рассказали, какие области на Троицу накроет грозовыми дождями

Скрин: Погода в Украине с 18 по 21 июня (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что на Троицу будет умеренно жарко, но местами с дождями.

"Зеленые праздники будут в Украине еще с умеренной жарой, с периодическими дождями на Юге, Западе и в центральной части", - прогнозирует синоптик.

А вот следующая неделя будет жаркой - с +30 градусов и даже выше.

Что будет с погодой в Киеве в ближайшие дни

В Gismeteo прогнозируют дождь и грозу в столице 19-20 июня, температура +28+29 градусов. Завтра вероятность осадков низкая. А вот с понедельника придет жара свыше +30 градусов.

Синоптики рассказали, какие области на Троицу накроет грозовыми дождями

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что ряд областей накрыло ливнями, грозами с градом, ураганным ветром и даже смерчем.

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