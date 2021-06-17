Синоптики рассказали, какие области на Троицу накроет грозовыми дождями

Погода в Украине на Троицу будет по-летнему теплой и даже жаркой. При этом в некоторых областях ожидаются грозовые дожди.

Какая будет температура на праздничные выходные и где ожидаются дожди - читайте ниже прогнозе погоды с 18 по 21 июня.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, 18 июня будет +24+29 градусов. При этом циклон принесет сильные дожди на юг и восток, в центре осадки небольшие.

В субботу, 19 июня, потеплеет до +25+30 градусов (за исключением Одесской области с +23+25). Грозовой фронт переместится на юго-западные области.

На Троицу, 20 июня, снова высокая вероятность в южных и юго-западных областях. Будет жарковато - температура +25+30 градусов.

А вот в выходной понедельник, 21 июня, ожидается жара до +32 градусов, в страну придет антициклон с палящим солнцем, лишь в некоторых западных областях небольшая облачность и дождь.

Скрин: Погода в Украине с 18 по 21 июня (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что на Троицу будет умеренно жарко, но местами с дождями.

"Зеленые праздники будут в Украине еще с умеренной жарой, с периодическими дождями на Юге, Западе и в центральной части", - прогнозирует синоптик.

А вот следующая неделя будет жаркой - с +30 градусов и даже выше.

Что будет с погодой в Киеве в ближайшие дни

В Gismeteo прогнозируют дождь и грозу в столице 19-20 июня, температура +28+29 градусов. Завтра вероятность осадков низкая. А вот с понедельника придет жара свыше +30 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)