Синоптики розповіли, які області на Трійцю накриє грозовими дощами
Погода в Україні на Трійцю буде по-літньому теплою і навіть спекотною. При цьому в деяких областях очікуються грозові дощі.
Яка буде температура на святкові вихідні і де очікуються дощі - читайте нижче прогноз погоди з 18 по 21 червня.
Згідно з даними Українського гідрометцентру, 18 червня буде +24+29 градусів. При цьому циклон принесе сильні дощі на південь і схід, в центрі опади невеликі.
В суботу, 19 червня, потеплішає до +25+30 градусів (за винятком Одеської області з +23+25). Грозовий фронт переміститься на південно-західні області.
На Трійцю, 20 червня, знову висока ймовірність в південних і південно-західних областях. Буде спекотно - температура +25+30 градусів.
А ось у вихідний понеділок, 21 червня, очікується спека до +32 градусів, в країну прийде антициклон з палючим сонцем, лише в деяких західних областях невелика хмарність і дощ.
Скрін: Погода в Україні з 18 по 21 червня (meteo.gov.ua)
Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що на Трійцю буде помірно жарко, але місцями з дощами.
"Зелені свята будуть в Україні ще з помірною спекою, з періодичними дощами на півдні, заході і в центральній частині", - прогнозує синоптик.
А ось наступний тиждень буде спекотним - з +30 градусів і навіть вище.
Що буде з погодою в Києві найближчими днями
У столиці прогнозують дощ і грозу 19-20 червня, температура +28+29 градусів. Завтра ймовірність опадів низька. А ось з понеділка прийде спека понад +30 градусів.
Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)
Раніше ми писали, що ряд областей накрило зливами, грозами з градом, ураганним вітром і навіть смерчем.