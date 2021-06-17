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Синоптики розповіли, які області на Трійцю накриє грозовими дощами

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Четвер 17 червня 2021 20:30
Синоптики розповіли, які області на Трійцю накриє грозовими дощами Фото: Погода в Україні на Трійцю (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на Трійцю буде по-літньому теплою і навіть спекотною. При цьому в деяких областях очікуються грозові дощі.

Яка буде температура на святкові вихідні і де очікуються дощі - читайте нижче прогноз погоди з 18 по 21 червня.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, 18 червня буде +24+29 градусів. При цьому циклон принесе сильні дощі на південь і схід, в центрі опади невеликі.

В суботу, 19 червня, потеплішає до +25+30 градусів (за винятком Одеської області з +23+25). Грозовий фронт переміститься на південно-західні області.

На Трійцю, 20 червня, знову висока ймовірність в південних і південно-західних областях. Буде спекотно - температура +25+30 градусів.

А ось у вихідний понеділок, 21 червня, очікується спека до +32 градусів, в країну прийде антициклон з палючим сонцем, лише в деяких західних областях невелика хмарність і дощ.

Синоптики розповіли, які області на Трійцю накриє грозовими дощамиСиноптики розповіли, які області на Трійцю накриє грозовими дощамиСиноптики розповіли, які області на Трійцю накриє грозовими дощамиСиноптики розповіли, які області на Трійцю накриє грозовими дощами

Скрін: Погода в Україні з 18 по 21 червня (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що на Трійцю буде помірно жарко, але місцями з дощами.

"Зелені свята будуть в Україні ще з помірною спекою, з періодичними дощами на півдні, заході і в центральній частині", - прогнозує синоптик.

А ось наступний тиждень буде спекотним - з +30 градусів і навіть вище.

Що буде з погодою в Києві найближчими днями

У столиці прогнозують дощ і грозу 19-20 червня, температура +28+29 градусів. Завтра ймовірність опадів низька. А ось з понеділка прийде спека понад +30 градусів.

Синоптики розповіли, які області на Трійцю накриє грозовими дощами

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що ряд областей накрило зливами, грозами з градом, ураганним вітром і навіть смерчем.

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