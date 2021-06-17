Синоптики розповіли, які області на Трійцю накриє грозовими дощами

Погода в Україні на Трійцю буде по-літньому теплою і навіть спекотною. При цьому в деяких областях очікуються грозові дощі.

Яка буде температура на святкові вихідні і де очікуються дощі - читайте нижче прогноз погоди з 18 по 21 червня.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, 18 червня буде +24+29 градусів. При цьому циклон принесе сильні дощі на південь і схід, в центрі опади невеликі.

В суботу, 19 червня, потеплішає до +25+30 градусів (за винятком Одеської області з +23+25). Грозовий фронт переміститься на південно-західні області.

На Трійцю, 20 червня, знову висока ймовірність в південних і південно-західних областях. Буде спекотно - температура +25+30 градусів.

А ось у вихідний понеділок, 21 червня, очікується спека до +32 градусів, в країну прийде антициклон з палючим сонцем, лише в деяких західних областях невелика хмарність і дощ.

Скрін: Погода в Україні з 18 по 21 червня (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що на Трійцю буде помірно жарко, але місцями з дощами.

"Зелені свята будуть в Україні ще з помірною спекою, з періодичними дощами на півдні, заході і в центральній частині", - прогнозує синоптик.

А ось наступний тиждень буде спекотним - з +30 градусів і навіть вище.

Що буде з погодою в Києві найближчими днями

У столиці прогнозують дощ і грозу 19-20 червня, температура +28+29 градусів. Завтра ймовірність опадів низька. А ось з понеділка прийде спека понад +30 градусів.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)