Синоптики рассказали, какие области накроют дожди с грозами

Погода в Украине 17 августа будет дождливой в некоторых областях, а именно в тех, которые находятся в западной части страны.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западе дожди с грозами. Во Львовской области +23+25. В Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях +24+26. В Черновицкой области +27+29, в Хмельницкой - +28+30.
В северной части Украины без осадков. В Черниговской и Сумской областях +30+32.
В центральных областях дождей также не ожидается. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях +30+32.
На востоке будет сухая жаркая погода. В Луганской и Харьковской областях +30+32. В Донецкой области немного прохладней - +28+30.
На юге также отдыхающие смогут насладится отпуском без дождей. В Запорожской, Херсонской и Одесской областях +28+30. В Николаевской области +30+32.
В оккупированном Крыму без осадков и +27+29.
В Киеве также без дождя +30+32. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
Погода в Украине 17 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)
Напомним, синоптики рассказали, что период жары в Украине будет недолгим. Температура воздуха будет меняться от жары до ощутимого снижения температуры.
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