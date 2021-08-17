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Синоптики рассказали, какие области накроют дожди с грозами

Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине 17 августа будет дождливой в некоторых областях, а именно в тех, которые находятся в западной части страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе дожди с грозами. Во Львовской области +23+25. В Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях +24+26. В Черновицкой области +27+29, в Хмельницкой - +28+30.

В северной части Украины без осадков. В Черниговской и Сумской областях +30+32.

В центральных областях дождей также не ожидается. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях +30+32.

На востоке будет сухая жаркая погода. В Луганской и Харьковской областях +30+32. В Донецкой области немного прохладней - +28+30.

На юге также отдыхающие смогут насладится отпуском без дождей. В Запорожской, Херсонской и Одесской областях +28+30. В Николаевской области +30+32.

В оккупированном Крыму без осадков и +27+29.

В Киеве также без дождя +30+32. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 17 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики рассказали, что период жары в Украине будет недолгим. Температура воздуха будет меняться от жары до ощутимого снижения температуры.

Мы также писали о том, что медики рассказали о симптомах теплового удара у детей, и как оказать помощь.

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